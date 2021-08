Tomasson før CL-brag: Vi har lov at drømme om gruppespillet

Danskerklubben Malmö FF skal onsdag aften forsøge at overkomme den sidste hurdle i forhold til at nå Champions Leagues gruppespil, når holdet på hjemmebane byder de bulgarske mestre Ludogorets op til dans.

Det siger cheftræner Jon Dahl Tomasson på et pressemøde før kampen.

- Jeg kalder det for finalen til Champions League. En finale over 180 minutter med eventuel forlænget spilletid - og vi fortjener at være der, siger han.

Malmö FF, der nåede Champions Leagues gruppespil i 2014 og 2015, har kæmpet sig gennem tre kvalifikationsrunder før mødet med Ludogorets.

Senest blev den skotske storklub Rangers FC besejret i to tætte opgør, og det er noget, der har givet det svenske hold blod på tanden, siger Tomasson.

- Det er en lang rejse at nå Champions League. Vi drømmer om at tage pladsen (i gruppespillet, red.), og det er tilladt for os at drømme. Gutterne har gjort et fantastisk stykke arbejde indtil nu, siger klubbens danske cheftræner.

Han forventer en svær kamp mod de bulgarske mestre, der lige som Malmö FF har været i Champions Leagues gruppespil to gange tidligere.

- Det er et hold med international klasse, og det bliver en svær udfordring. Mod Rangers leverede vi en fantastisk indsats på et meget højt internationalt niveau, og det niveau er vi nødt til at nå igen.

- Lykkes det, så har vi en chance for at nå Champions League, siger Jon Dahl Tomasson.

Ludogorets kvalificerede sig til den afgørende kvalifikationsrunde ved at slå det græske storhold Olympiakos ud efter to kampe.

Uanset resultatet af de to kampe mod Ludogorets er Malmö FF som minimum sikret deltagelse i gruppespillet i Europa League.

Returopgøret mellem de to hold spilles i Bulgarien tirsdag i næste uge.