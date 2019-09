Tomasson: Enestående mulighed for at tage førerposition

Jon Dahl Tomasson, som er vikarierende landstræner i Åge Hareides fravær, forklarede på lørdagens pressemøde på stadion i Tblisi, at han satser på endnu en sejr i EM-kvalifikationen.

- Forhåbentlig får vi den sejr, som vi har brug for, så vi kan indtage førstepladsen i gruppen, siger Tomasson.

De to øverste hold i gruppen får direkte adgang til EM-slutrunden, som blandt mange værtslande også spilles i Danmark.

- Det er en enestående mulighed for at spille os selv i en førerposition. Det må give os motivation, selv om der er mange kampe endnu.

- Konkurrenterne Irland og Schweiz er dygtige, men jeg anser os som klar favorit til at komme til slutrunden, men det er ikke en "walk in the park", siger Tomasson.

Den tidligere landsholdsangriber scorede selv to gange, da Danmark spillede 2-2 ude mod Georgien i 2004.

- Det er godt at være tilbage. Jeg spillede en kamp her for 15 år siden. Det var personligt en god oplevelse. Jeg scorede to mål, og vi spillede uafgjort, men denne gang skal vi vinde, siger Tomasson.

For tre måneder siden vandt Danmark med 5-1 hjemme over Georgien, men så let bliver det ikke søndag, vurderer træneren.

- Vi spillede en fremragende kamp mod Georgien i København, hvor vi scorede på de rigtige tidspunkter. Vi er altid et meget stærkt hold på hjemmebane.

- Men det er en anderledes historie at spille på udebane. Det så vi også, da Georgien spillede hjemme mod Schweiz, som havde problemer.

- Georgien har mange fans, men vi er vant til at spille den slags kampe. Så har jeg stor tiltro til drengene, siger Tomasson.

Danmarks kamp ude mod Georgien fløjtes i gang søndag klokken 18 dansk tid.