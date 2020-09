Tomålsskytte fra Randers er åben for klubskifte

Målene kommer oven på en i forvejen god stime, hvor det er blevet til fem mål i tre træningskampe og et enkelt mål for U21-landsholdet.

Randers FC-angriberen Emil Riis scorede søndag eftermiddag to mål i sejren på 3-0 ude over AC Horsens.

Angriberen fortæller, at det skyldes god selvtillid.

- Jeg ser mine afslutninger gå ind, så simpelt er det, siger Emil Riis.

- Når jeg får bolden foran mål, går den ind, og jeg skyder jo på alt. Jeg stoler på mig selv, og det virker tydeligvis lige nu.

Emil Riis scorede i sidste sæson ni gange i Superligaen og fortæller, at han stiler efter 15 sæsontræffere i denne sæson, hvis han da ellers når at spille hele sæsonen i Randers.

For han fortæller også, at han ikke er afvisende over for et klubskifte allerede i dette transfervindue.

- Hvis der kommer et godt tilbud, skal jeg videre, men ellers er jeg tilfreds, hvor jeg er, siger angriberen.

- Jeg skal ikke tvinge mig til et skifte, jeg ikke føler for. Hvis der kommer en klub, der er den rigtige, kunne jeg godt finde på at skifte.

Den lyshårede angriber har forklaret over for sin agent, at han ikke ønsker at høre om interesse, medmindre den er konkret, og indtil videre har han ikke hørt noget.

Riis ønsker ikke at oplyse, om det kunne være aktuelt at skifte til en anden dansk klub.

Det er heller ikke fordi, at han har travlt. Han befinder sig godt i Jylland, og særligt efter 3-0-sejren over Horsens var der kun positive gloser tilovers for Randers.

- Det går super godt for tiden i Randers, så man kan ikke være helt utilfreds.

- Så længe jeg bliver ved med at spille og score mål, er der smil på mine læber, siger Riis.

22-årige Riis har kontrakt med Randers til sommeren 2024 og har en fortid i engelske Derby og hollandske Venlo.