Tom Brady tryller videre på nye scener

Ni blev vundet, hvoraf seks af sejrene blev fulgt op med den helt store triumf i Super Bowl. Men sidste år sluttede den gyldne æra. Brady forlod Patriots for at prøve noget nyt.

Alligevel er næsten alt, som det plejer at være i denne sæson. For Brady står igen med muligheden for at indløse en Super Bowl-billet. Denne gang i den anden halvdel af NFL, NFC-konferencen, efter at have kastet sit tryllestøv ud over Tampa Bay Buccaneers.

Florida-holdet, som med 43-årige Brady ved roret efter 13 års slutspilstørke er tilbage i det sjove selskab og for første gang siden 2002 er nået helt til NFC-finalen.

- Grundstammen i Buccaneers' trup er den samme som de seneste par år, men Brady har modsat holdets tidligere quarterback formået at udnytte, at der er rigtig mange gode spillere på angrebet, siger Henrik Levysohn, der er vært på TV3 Sports NFL-udsendelser.

- Og så har han med sine tidligere bedrifter kunne give holdet håb. Han har bevist, at han kan vinde. Hele hans måde at gøre tingene på, den kultur han har medbragt, det smitter af på hele holdet, og det har været afgørende.

At Tom Brady skal spille i sin 14. konferencefinale er en imponerende bedrift. Flere af Bradys jævnaldrende er ikke engang i nærheden af at kunne matche ham på den front.

Den nu tidligere quarterback-profil Philip Rivers, som onsdag indstillede karrieren efter 17 år, deltog i en enkelt. New Orleans Saints-stjernen Drew Brees, som inden længe ventes at gå på pension efter 20 sæsoner, har spillet i tre.

Henrik Levysohn har da efterhånden også svært ved at finde ord, der kan beskrive det, Brady har opnået i sin karriere.

- Med hvert skridt Brady tager, kommer han ud, hvor ingen før har været. Han er i forvejen enestående, men en Super Bowl-sejr i år vil tage hans karriere til en helt anden dimension, fordi det vil være et bevis på, at han ikke kun vandt, fordi han var i Patriots og havde Bill Belichick som cheftræner, siger TV3 Sport-værten.

Modstanderen søndag aften er Green Bay Packers, anført af den storspillende quarterback Aaron Rodgers. Packers har hjemmebanefordel på grund af topseedningen i NFC-konferencen.

I bookmakernes øjne er Packers favorit til at tage sejren, men spørgsmålet er, om Brady stadig har nogle tricks i ærmet, han endnu ikke har vist.

Kampen fløjtes i gang 21.05 dansk tid.

Vinderen skal møde enten Kansas City Chiefs eller Buffalo Bills i Super Bowl 55. NFL-finalen spilles natten til mandag 8. februar.