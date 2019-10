Tom Brady passerer Peyton Manning på NFL's kasteliste

Sammen med holdkammeraterne fra New England Patriots skaffede 42-årige Brady en sejr på 35-14 over holdet, der to gange har besejret Brady i en Super Bowl.

Så mange yards har NFL-quarterbacken Tom Brady kastet for efter hjemmekampen mod New York Giants natten til fredag dansk tid.

Selv kastede Brady for 334 yards i sejren, og det bringer den 42-årige stjerne op på andenpladsen over spillere, der har kastet for flest yards i verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

Han passerer dermed Peyton Manning, der stoppede karrieren i 2016 efter at være nået op 71.940 yards. En yard svarer til 0,91 meter.

Sidste år blev Manning overhalet af New Orleans Saints-quarterbacken Drew Brees, som stadig er aktiv, men i øjeblikket døjer med en tommelfingerskade.

40-årige Brees har kastet for 74.845 yards, siden han kom ind i ligaen i 2001. Det svarer til mere end 68 kilometer.

De forsvarende Super Bowl-mestre fra New England Patriots har cruiset afsted i begyndelsen af sæsonen med lutter sejre og gik til nattens kamp som storfavoritter.

Alligevel tog det noget tid, før sejren blev slået fast med syvtommersøm. Giants-forsvaret formåede at stjæle bolden et par gange, og rookie-quarterback Daniel Jones fandt Golden Tate på et 64-yard touchdownkast.

Jones var dog på ingen måde fejlfri og kastede også tre bolde i hænderne på Patriots-forsvarsspillerne.

Med bolden i hånden scorede Tom Brady to gange touchdown ved på karakteristisk vis at snige sig ind i endzone bag sin store offensive linje, og mod slutningen af fjerde quarter endte kampen i en storsejr.

New England Patriots har Hjalte Froholdt på lønningslisten, men på grund af en skade er han lagt på is for hele sæsonen.

Froholdt blev i april valgt af Patriots i NFL-draften, hvor holdene skiftes til at håndplukke de bedste talenter fra de amerikanske universiteter.

Danskeren fik masser af spilletid i preseason, men blev skadet i sidste kamp før premieren i grundspillet.