Tom Brady overvejer at spille efter sin 45. fødselsdag

Natten til mandag dansk tid står han for tiende gang i en Super Bowl, men første gang efter at han forlod New England Patriots til fordel for Tampa Bay Buccaneers op til sæsonen.

I mellemtiden er han blevet 43 år, men pensionen er ikke nødvendigvis lige om hjørnet, fortæller han på mandagens virtuelle pressemøde.

Adspurgt hvorvidt han kan finde på at spille, efter at han fylder 45 år, svarer han:

- Det vil jeg helt sikkert overveje, siger Brady ifølge Reuters.

- Det er en fysisk krævende sport, og man ved aldrig helt, hvornår tiden er inde.

- Det kræver meget træning, og jeg skal dedikere mig til det 100 procent, for at det kan lade sig gøre at blive ved, lyder det fra Brady.

Tom Brady er allerede den spiller, der har deltaget i og vundet flest Super Bowls i NFL's historie.

Det er tredje gang, at han er med i en Super Bowl, efter at han rundede de 40 år. Ingen anden quarterback er startet inde på banen i en Super Bowl, efter at han var fyldt 40 år.

- Jeg ved ikke, hvornår tiden er inde (til at stoppe, red.), men jeg tror, at jeg vil vide det. Og så vil jeg have vished om, at gav spillet alt, jeg havde.

- Jeg tror ikke, at jeg kan gå helhjertet ind i det. Jeg bliver nødt til at give alt, hvad jeg har, siger han.

I årets Super Bowl er han oppe imod den unge komet Patrick Mahomes, der allerede i sin første sæson som startende quarterback etablerede sig som en af ligaens bedste.

Nu står Mahomes i Super Bowl for anden gang i karrieren.

- Intet øjeblik er for stort for Patrick, siger Brady.

- Han er en rigtig god spiller. Jeg ved, at han stadig er på et tidligt stadie i sin karriere, men han kommer selv til at styre, hvad han kommer til at opnå. Han har en glimrende mulighed og store evner.