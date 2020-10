Tom Brady nedlægger Aaron Rodgers og Green Bay Packers

Det lignede til at begynde med sejr nummer fem af lige så mange mulige i starten af denne NFL-sæson for Green Bay Packers og quarterback Aaron Rodgers.

Men quarterbacken Tom Brady og Tampa Bay Buccaneers vendte det hele på hovedet og snuppede en overbevisende sejr på 38-10 i opgøret, der sluttede natten til mandag dansk tid.

Rodgers satte selv gang i derouten, da han kastede to bolde lige i favnen på en modspiller i de første fire minutter af andet quarter.

Det førte til touchdown kort efter begge gange for Tampa Bay Buccaneers, som pludselig var foran 14-10.

Inden pausefløjtet kastede 43-årige Brady også bolden til touchdown to gange, så føringen blev så solid som 28-10.

Rob Gronkowski greb blandt andet bolden fra Brady og scorede touchdown et minut før pausen.

Det var i øvrigt 91. gang i NFL-historien, at et kast fra Brady til Gronkowski førte til touchdown. De to stjerner har en fælles og glorværdig fortid i New England Patriots.

- Rob spillede fantastisk. Vi er nødt til at blive ved med at forsøge at give ham bolden, siger Brady om Gronkowski ifølge AFP.

I anden halvleg fortsatte Tampa Bay Buccaneers med at dominere uden et modsvar fra hjemmeholdet.

36-årige Rodgers var træt af sine to interceptions og blot 16 ud af 35 vellykkede kast.

- Jeg tror, at vi har godt af at få et los bagi. Vi skal bruge et wake-up call på et tidspunkt i denne sæson, for tingene er gået så godt, siger Rodgers.

Tampa Bay Buccaneers har vundet fire og tabt to kampe i starten af denne NFL-sæson.