Tom Brady fortsætter Super Bowl-jagt med ny kontrakt

Den levende quarterbacklegende Tom Brady fylder 44 år til august kort før starten på næste NFL-sæson. Det er dog ingen alder for Brady.

Fredag amerikansk tid kunne han på Instagram afsløre, at han har forlænget kontrakten med Tampa Bay Buccaneers.

- På jagt efter nummer otte, skriver han med henvisning til de syv Super Bowl-sejre, han allerede har på sit enestående CV.

- Vi holder bandet samlet, fortsætter han og understreger, at det er hos Buccaneers, han fortsætter karrieren.

Ifølge nfl.com er der tale om en etårig kontraktforlængelse.

Brady udødeliggjorde sig selv gennem to årtier i New England Patriots, som han førte til seks Super Bowl-triumfer. Efter 2019-sæsonen mente klubben dog, at det var tid til at finde afløseren for den aldrende stjernequarterback.

Men hvis nogen troede, at Tom Bradys karriere lakkede mod enden, modbeviste han det med største tydelighed i den forgangne sæson.

Han førte Buccaneers, som end ikke havde været i slutspillet siden 2007, hele vejen til Super Bowl og knækkede på imponerende vis de forsvarende mestre fra Kansas City Chiefs med hele 31-9.

Brady har flere gange talt om, at han gerne vil fortsætte karrieren, til efter han er blevet 45 år. Men den ny aftale nærmer han sig med hastige skridt det mål.