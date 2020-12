Tokyo bekræfter milliardregning for forsinket OL

En japansk avis opgjorde i sidste uge ekstraregningen til knap 12 milliarder kroner. Men det beløb var tilsyneladende for lavt sat.

Regningen kan vokse yderligere, og Tokyo 2020 er ifølge nyhedsbureauet AFP klar til at frigive et beløb svarende til 1,5 milliarder kroner til at hjælpe med at dække kommende udgifter.

OL skulle oprindelig have fundet sted i sommer, men den plan kom coronapandemien i vejen for.

I stedet blev legene for første gang siden Anden Verdenskrig udsat, så det store arrangement i stedet bliver afviklet i juli 2021. Og den manøvre koster altså kassen.

Tokyo 2020 har regnet sig frem til, at flytningen fra 2020 til 2021 alene koster 1,5 milliarder dollar, svarende til 9 milliarder kroner.

Dertil kommer sikkerhedsforanstaltninger for at bekæmpe spredning af coronavirus under legene. Omkostningerne hertil løber op i 900 millioner dollar, oplyser arrangørerne.

Ekstraregningen vil blive delt mellem den japanske regering, Tokyo by og OL-arrangørerne.

Organisationskomitéen er fortsat overbevist om, at OL kan afvikles næste år, selv om pandemien fortsat ikke er under kontrol på verdensplan.