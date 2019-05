Toft om guld i afskedskamp: En perfekt afslutning

Tirsdag blev målvogteren sammen med sine holdkammerater danske mestre i kvindehåndbold, efter at det vestjyske hold for anden gang i to finalekampe slog Herning-Ikast.

Ifølge landsholdsmålmanden, der står over for et klubskifte til franske Brest Bretagne, kunne opholdet i Esbjerg ikke være endt ret meget bedre.

- Det er en perfekt afslutning. Jeg sagde, at jeg tog hjem til Esbjerg (fra norske Larvik, red.) for at blive danmarksmester, og det skete, så det er en god gave til klubben at tage afsted på, siger Toft, der har spillet for Team Esbjerg siden 2017.

Den 29-årige målvogter var med en flot præstation i tirsdagens kamp stærkt medvirkende til, at guldet endte i Vestjylland for anden gang inden for de seneste fire sæsoner.

- Det er virkelig sjovt at spille finaler, så det handler bare om at give den gas. Jeg var sikker på, at det hele nok skulle gå, og det gjorde det også, siger Toft om sin præstation.

DM-guldet er kronen på værket efter et flot forår, der har budt på 21 sejre i 22 ligakampe inklusive slutspil.

Ifølge en af esbjergensernes andre profiler, Line Jørgensen, så skal årsagen til den flotte stime af kampe blandt andet findes i, at norske Marit Frafjord kom til klubben efter at have genoptaget sin karriere kort før jul sidste år.

- Hun er kommet ind og har stabiliseret vores forsvar. Så vi har haft en god base, hvor vi kan skifte rundt mellem formationerne, og det har nogle gange givet problemer for vores modstandere.

- Derudover har vi bare fundet frem til det gode spil. Vi var mange nye i starten af sæsonen, og det har taget et halvs års tid af finde sammen, og siden har vi bare bygget på og blevet bedre og bedre, siger Line Jørgensen.

For den danske bagspiller er det langt fra en uvant begivenhed at blive national mester.

Det er således syvende gang på ni sæsoner, at Jørgensen kan hænge en guldmedalje om halsen efter først at have vundet tre DM-titler med FC Midtjylland og derefter tre rumænske mesterskaber med CSM Bucuresti.

Det gør dog ikke denne sæsons guld mindre specielt, understreger Jørgensen.

- Det føles sindssygt fedt. Jeg tog hjem fra Rumænien, fordi jeg tænkte, at det her var et hold, der kunne vinde guld. Det var vores målsætning, da vi mødte op til sæsonen, så det er bare en kæmpe kulmination på en masse arbejde, at vi nu står med medaljerne, siger Line Jørgensen.