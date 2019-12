Toft efter forgæves brandkamp: Tænker kun på de sidste mål

16 redninger i alt, heraf flere på helt oplagte chancer. En redningsprocent på 40. Målvogteren Sandra Toft stod en brandkamp mod Tyskland, men hun har selvsagt svært ved at glæde sig over det efter nederlaget på 25-26 ved VM.

I stedet ærgrer hun sig grusomt over de afgørende tyske scoringer, som hun mener, hun kunne og burde have forhindret.

- Det er meget fint at have stået en fin kamp. Men det eneste, jeg kan tænke på, er de to sidste bolde, som jeg mener, at jeg skulle have taget, siger Sandra Toft.

Keeperen havde røde øjne, da hun forlod banen, og det er tydeligt, at det var et af de nederlag, der gør særligt ondt.

- Den var hård. Den var rigtig hård mentalt. Vi kæmpede hele tiden for at komme helt op, og hver gang vi var ved at være oppe, manglede vi den sidste coolness, og vi formåede aldrig at komme foran.

- Vi ville det alt for meget, og så blev det til stress, siger Sandra Toft.

Danmark fik en rædselsfuld start og var bagud 4-10. Men trods en del misbrugte chancer og tekniske fejl åd danskerne sig ind på Tyskland.

Freja Cohrt udlignede til 22-22, og kort efter misbrugte Stine Jørgensen en stor chance for at give Danmark den første føring i kampen.

- Jeg havde følelsen af, at vi ville vinde ved 22-22. Der følte jeg, at vi havde overhånden. Men det skete desværre ikke, lyder det fra Sandra Toft.

Danmark har tre point efter de første tre kampe og skal have point mod Brasilien og derefter slå Frankrig for at avancere til mellemrunden.