To teenagere kan slå Kurt Nielsens Davis Cup-rekord

Danmark har to mulige debutanter i truppen, 14-årige Holger Rune og 16-årige Sebastian Grundtvig.

Både Holger Rune og Sebastian Grundtvig kan blive den yngste Davis Cup-spiller for Danmark nogensinde.

Rekorden tilhører legenden Kurt Nielsen, der i 1948 var 17 år og 166 dage gammel, da han fik debut. Det var også i et opgør mod Egypten, oplyser Dansk Tennis Forbund på sin hjemmeside.

- Jeg har udtaget to unge spillere i Sebastian Grundtvig og Holger Nødskov Rune.

- De er med, fordi de er gode, og de skal være klar til at spille. Forhåbentlig kan udtagelsen også være med til at løfte dem videre i deres karrierer og være med til at udvikle dem, siger Carlsen.

Der er i truppen comeback til Christoffer Kønigsfeldt, der senest var med på holdet i 2013 mod Rumænien. Erfarne Frederik Løchte Nielsen og Thomas Kromann er også med.

Som noget nyt i år er det tilladt at have op til fem spillere med. Tidligere kunne man kun have fire med.

Egypten har tre spillere i omegnen af nummer 300 på verdensranglisten, hvor den bedste, Mohamed Safwat, er nummer 220.

- Egypten er favorit på papiret, så det bliver en rigtig svær kamp. Vi skal spille op til vores bedste, men det, vi fokuserer på, er, at forberede os så godt vi kan og gøre vores bedste.

- For at vinde skal vi vinde tre kampe, og så er det ligegyldigt, hvilke kampe vi vinder, siger Carlsen.

I første runde vandt Danmark med 4-1 på hjemmebane i Birkerød over Irland. I forhold til det Davis Cup-opgør er hverken Søren Hess-Olesen, Benjamin Hannestad eller August Holmgreen til rådighed.

Søren Hess-Olesen er skadet, mens Benjamin Hannestad og August Holmgren ikke har fået lov til at komme hjem for deres amerikanske universiteter.

Kampen mod Egypten spilles i Gentoftehallen 7. og 8. april og er et opgør i anden runde i Europa/Afrika gruppe II.