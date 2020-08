To spillere i US Open-boble er i karantæne efter coronakontakt

To tennisspillere inden for den såkaldte US Open-boble er blevet sendt i karantæne og må droppe turneringen Western & Southern Open efter kontakt med en coronasmittet.

Repræsentanter for turneringen har annonceret karantænerne, en dag efter at de fandt ud af, at en person inden for boblen har været smittet.

Den smittede, som ikke er tennisspiller, er sendt i isolation i ti dage. Men kontaktsporing har vist, at to spillere har været i "tæt og langvarig kontakt" med den smittede.

Boblen er et forsøg på at skabe et kontrolleret og coronafrit miljø omkring grand slam-turneringen US Open samt turneringen Western & Southern Open, som spilles umiddelbart inden og begynder torsdag.

Selv om turneringerne ikke selv har sat navne på de karantæneramte spillere, har argentinske Guido Pella og Hugo Dellien fra Bolivia begge lavet opdateringer på sociale medier, hvor de oplyser, at de er de omtalte spillere.

Deltagerne, som er en del af boblen, testes før indrejse i USA og mellem en og to gange om ugen under begge turneringer.

De vil også få taget deres temperatur på daglig basis og er underlagt en række coronarestriktioner.

Samtidig er der indrettet et system med forskellige grupper inden for boblen, der skal minimere kontakt mellem forskellige grupper og smittespredning.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En række af sportens største stjerner har som følge af virusudbruddet valgt at droppe grand slam-turneringen i New York City, der begynder 31. august.

Det gælder på kvindesiden prominente navne som Simona Halep, Ashleigh Barty, Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Belinda Bencic og Kiki Bertens.

På herresiden har Rafael Nadal meldt afbud. Det samme har blandt andre Nick Kyrgios og Stan Wawrinka, mens Roger Federer har meldt afbud på grund af en knæskade.