To dobbeltbogeys sender dansk golftalent ned i feltet i USA

Den 19-årige Højgaard, der er den eneste danske deltager i turneringen, lavede tre birdies og to dobbeltbogeys. Dermed endte han med en score på 73 slag - et slag over banens par.

Samlet er han tre slag over par efter de første to runder, hvilket rækker til en delt placering som nummer 59 ud af turneringens 72 deltagere.

Amerikaneren Brooks Koepka ligger alene i spidsen i 11 slag under par. Derefter følger tre spillere i ti slag under par.

Den 23-årige nordmand Viktor Hovland lå længe til at blande sig i topstriden. Efter de første 17 huller var han syv slag under par, men 18. hul blev et mareridt for det norske talent.

Hovland brugte otte slag på at få bolden i hul og endte dermed runden i tre slag under par. Han er samlet fire slag under på en delt 17.-plads.

WGC Championship er en del af World Golf Championship-serien, der normalt byder på fire årlige turneringer, som alle er blandt de mest lukrative i golfkalenderen.

Præmiepuljen i WGC Championship er på 10,5 millioner dollar, hvilket svarer til 64 millioner kroner. Vinderen får cirka 11 millioner kroner.