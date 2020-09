To danskere er endt som målkonger på norsk rekordhold

Fodboldfeberen raser for tiden i den nordnorske by Bodø med godt 50.000 indbyggere, efter at det lokale hold FK Bodø/Glimt er på vej mod klubbens første mesterskab.

Midt i det hele befinder de to danske målkonger, Philip Zinckernagel og Kasper Junker, sig.

De har hver scoret 11 mål for Eliteseriens suveræne tophold. Søndag kan de øge forspringet til de nærmeste forfølgere til 13 point, hvis Bodø/Glimt på eget græs kan slå Odds BK.

- Det er en vigtig kamp for os.

- Kan vi vinde, så har vi et forspring på 13 point med 13 kampe tilbage af ligaen. Det skal vi være i stand til at gøre færdigt, siger Philip Zinckernagel om muligheden for at vinde guld.

Det vil i så fald være første gang, siden Bodø/Glimt blev grundlagt i 1916.

- Jeg tror også, at klubben og spillerne generelt er indforståede med, at vi skal vinde mesterskabet. Vi skal også turde sige det, siger holdets helt store profil.

Zinckernagel har ud over 11 mål i ligaen lavet 13 assister og lagt op til en stor del af Kasper Junkers 11 mål.

I sidste sæson døjede Zinckernagel med en ankelskade og var knapt så afgørende.

- Det er hyggeligt og sjovt, at vi er to danskere, der leverer på den måde. Der var nok ikke mange, der havde regnet med, at to danskere skulle løbe rundt og score mål for Bodø/Glimt, siger angriberen.

Den 25-årige angrebsprofil skiftede til det nordnorske succeshold fra Sønderjyske i 2018 og er i gang med sin tredje sæson i klubben.

Før denne sæson fik han selskab af Kasper Junker med en fortid i Randers FC, AGF og AC Horsens. Også Sammy Skytte har været en del af succesen, men han er netop skiftet til ligakonkurrenten Stabæk.

Junker fortæller, at der har været en del opmærksomhed omkring den målfarlige danske duo.

- Der er meget fokus på danskerne heroppe, og de er mega glade for os, og der bliver lavet en del sjov med det.

- Jeg under også Philip al den succes. Han har taget nogle store skridt den her sæson og har hjulpet mig godt ind på holdet. Det er virkelig det rette sted, vi begge er kommet hen, siger Kasper Junker.

Bodø/Glimt lagde ud med at vinde de første ti kampe, hvilket aldrig var sket førhen i den norske Eliteserie. 53 scoringer efter 15 kampe var også ligarekord.

Nu er der spillet 16 kampe, hvilket har ført til 14 sejre, to uafgjorte og nul nederlag. Målscoren lyder på 56-18.

- Vi har sat nogle rimelig vilde rekorder i den her sæson, konstaterer Kasper Junker.

Årsagen til, at Bodø/Glimt har været så stærk i forhold til konkurrenterne, er måske, at klubben greb coronakrisen anderledes an.

- Mange andre klubber permitterede spillerne, men trods en forholdsvis lille økonomi gjorde Bodø en stor indsats for, at spillerne fik trænet og arbejdet på ting, hvor vi skulle blive bedre, siger Kasper Junker.

Det har blandt andet gjort holdet i stand til at mose modstanderne rent fysisk, fortæller han.

- I begyndelsen af sæsonen kunne vi mærke, at vi havde et fysisk forspring til de andre hold. Vi tromlede nærmest over dem, og det skyldtes helt sikkert den måde, vi arbejdede på under coronapausen.

- Vi kan godt mærke, at holdene er begyndt at komme i samme forfatning som os nu. Kampene bliver sværere. Alle spiller mod os, som var det en cupfinale. Man kan se, at der er ild i øjnene på dem, for de vil gerne være de første til at slå os, siger angriberen.

I sidste sæson sluttede Bodø/Glimt på andenpladsen efter Molde. Så både Junker og Philip Zinckernagel pointerer, at holdet gik ind til den nuværende sæson med et godt fundament.

- Vi har udviklet en spillestil med et aggressivt og højt pres gennem to sæsoner. Det har vi videreudviklet på, og så har vi fået noget mere erfaring og lært at spille med i toppen.

- Det har tippet nogle af de lidt mere spændende kampe over til vores fordel. I sidste sæson snublede vi lidt til sidst, siger Zinckernagel.

Han slår også fast, at ydmyghed gennemstrømmer alt, hvad der foregår i klubben og på holdet.

- Det er stadig en lille klub, der tænker meget i udvikling. Både af spillere og spillestil, og hvordan kan vi blive bedre fra kamp til kamp. Det er ikke en klub, der tænker, at vi skal vinde mesterskabet, siger han.

Selv om om coronarestriktioner betyder, at der kun lukkes 200 tilskuere ind til holdets hjemmekampe, så kan Zinckernagel og Junker mærke, at det meste af byen og oplandet følger med.

- Vi får så meget opbakning fra Bodø og hele Nordnorge generelt. Alle er optaget af fodbold. Der hænger flag i butikkerne og i mange af husene, siger Kasper Junker.

Philip Zinckernagel oplever den samme begejstring.

- Der er fodboldfeber, og det er ærgerligt, at vi ikke kan få folk på stadion. Jeg tror, at vi kunne fylde stadion hver weekend.

- Vi putter lille Bodø på landkortet. Der er ikke noget nordnorsk hold, der har vundet et mesterskab før, siger han.

Ud over succesen i den norske liga, så kæmper Bodø/Glimt også for at nå gruppespillet i Europa League.

Søndagens opgør mod Odds BK spilles klokken 18.