To danske håndboldhold er i coronakarantæne

Spillerne fra IF Stjernen og DHG befinder sig i coronakarantæne, fordi træneren fra IF Stjernen er syg.

Håndboldkvinderne fra klubberne IF Stjernen og DHG er havnet i coronakarantæne, skriver TV2 Sport.

Det sker, efter at IF Stjernens træner, Ole Andersen, er blevet testet positiv for coronavirus efter en skiferie i Østrig.

Før han udviste symptomer, stod han i spidsen for IF Stjernen i kampen mod DHG Håndbold søndag aften. Klubberne spiller i 1. division.

IF Stjernens spillere røg dernæst i karantæne, mens spillerne fra DHG valgte at gå frivilligt i karantæne.

- Vores læge har rådet os til at gå i frivillig karantæne, indtil vi hører fra Patientstyrelsen, siger DHG's formand, Nikolaj Gynter, til TV2 Sport.

- Lægen siger, det er det bedste at gøre, så jeg har bare beordret alle piger og ledere i hjemmekarantæne.

Tidligere tirsdag fortalte Divisionsforeningen Håndbolds direktør, Thomas Christensen, at et hold fra de to øverste divisioner ikke tvinges til at stille op til ligakampe, hvis mindst fem spillere fra holdet er smittet med coronavirus eller i karantæne.

Det besluttede Divisionsforeningen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag.