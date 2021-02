To Salzburg-spillere får dopingkarantæne i tre måneder

Fodboldspillerne Mohamed Camara og Sekou Koita, der spiller for den østrigske fodboldklub Red Bull Salzburg, er blevet tildelt dopingkarantæner på tre måneder, oplyser klubben.

Det betyder, at ingen af de to er med, når Red Bull Salzburg, som har danske Rasmus Kristensen på kontrakt, torsdag møder Villarreal i Europa Leagues 16.-delsfinale.

Red Bull Salzburg, Mohamed Camara og Sekou Koita blev gjort bekendt med de positive dopingtest i midten af december.

De to spillere blev testet positive, efter at de i ti dage havde været i landsholdstjeneste for Mali.

Red Bull Salzburg oplyser, at begge spillere modtog medicin, som skulle hjælpe dem mod højdesyge. Medicinen indeholdt et stof, som er på listen over forbudte stoffer. Historien melder intet om, hvilket stof der er tale om.

Lægen, der sørgede for medicinen til de to spillere, er blevet suspenderet af Malis fodboldforbund.

Disciplinærkomitéen i Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, har i sin dom vurderet, at ingen af de to spillere bevidst har dopet sig.

Det er imidlertid spillernes eget ansvar at sørge for, at de ikke indtager ulovlige stoffer.

Det er to profiler, Red Bull Salzburg nu mangler i tre måneder.

Sekou Koita er angriber og har scoret 17 mål i 28 kampe på tværs af alle turneringer. Han er dermed den næstmest scorende i truppen i denne sæson.

Mohamed Camara huserer på Red Bull Salzburgs midtbane og har optrådt 25 gange for klubben i løbet af den igangværende sæson.