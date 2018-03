To OL-deltagere udelukkes på livstid efter overgreb

Overgrebene skulle være sket tidligere i marts under en konkurrence i Japan.

Choi Jae-woo og Kim Ji-hyo er anklaget for at have lavet overgreb på flere kvindelige holdkammerater, efter at de to havde siddet og drukket på et hotelværelse.

Episoden blev politianmeldt og resulterede altså senere i en udelukkelse på livstid af de to mandlige atleter.