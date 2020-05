Artiklen: To NFL-spillere er sigtet for væbnet røveri

To NFL-spillere er blevet sigtet for væbnet røveri.

Det oplyser politiet i delstaten Florida ifølge ligaens officielle hjemmeside, NFL.com.

Cornerback for NFL-holdet New York Giants DeAndre Baker og cornerback for Seattle Seahawks Quinton Dunbar er blevet sigtet i en sag om et røveri 13. maj i Florida.

DeAndre Baker er derudover sigtet for grov legemsbeskadigelse.

Ifølge politiet har de to spillere bevæbnet med rifler stjålet 12.400 dollar, svarende til lidt over 85.000 kroner, og fire ure til en værdi af 61.100 dollar, svarende til lidt over 421.000 kroner.

Ligaen meddeler, at den er bekendt med sagen, men har ingen kommentarer.

New York Giants skriver i en pressemeddelelse, at holdet er bekendt med sagen, men har heller ingen kommentarer. Samme melding lyder fra Seattle Seahawks.

Quinton Dunbar spillede i den seneste sæson cornerback for Washington Redskins, inden han rykkede til Seahawks i pausen. DeAndre Baker kom til Seattle Seahawks i den seneste sæson som rookie.