Tjekkiske skolebørn buhede af sort Rangers-spiller

Glen Kamara var torsdag igen i fokus for noget andet end sit spil på banen, da den finske midtbanespiller sammen med sine holdkammerater i skotske Rangers torsdag mødte Sparta Prag i Europa League.

Kampen blev spillet foran omkring cirka 10.000 skolebørn i den tjekkiske hovedstad, og Kamara blev igennem kampen mødt af buh-råb fra tribunerne, når han rørte bolden.

Det var mere eller mindre kun skolebørn, der havde fået lov til at være til stede, da Sparta Prag var blevet dømt til at spille uden tilskuere, efter at nogle af klubbens tilhængere kom med racistiske råb mod en Monaco-spiller tidligere i sæsonen.

Buh-råbene mod Kamara kommer, cirka fem måneder efter at samme spiller blev mødt af racistisk adfærd fra Slavia Prags Ondrej Kudela i en kamp i Skotland. Det kostede Kudela en karantæne på ti spilledage.

Kamara selv har ikke udtalt sig om buh-råbene torsdag, men hans advokat, Aamer Anwar, fordømmer over for britiske Sky Sports tilskuernes opførsel.

- Det er pinligt for det tjekkiske hold, at det stort set ikke gjorde nogen forskel, at det var 10.000 skolebørn, der fyldte stadion, og ikke dets egne fans, siger Aamer Anwar ifølge Sky Sports.

Steven Gerrard var efter kampen ikke overrasket over buh-råbene.

- Ikke kun mig selv, men folk overalt i verden efterspørger mere, større, bedre og mere ekstreme straffe, når det gælder racisme. Det bliver nødt til at blive udryddet, siger Rangers-manageren ifølge Reuters.

Sparta Prag har ikke kommenteret buh-råbene. På sin profil på Twitter skrev klubben efter kampen "Fantastisk kamp, fantastisk atmosfære, fantastisk hold. Stolt af at være Sparta".

Sparta Prag vandt kampen 1-0. Glen Kamara blev udvist i 74. minut efter to gule kort.