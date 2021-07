Tjekkisk træner bebrejder dommer efter exit mod Danmark

Det irriterer Tjekkiets landstræner, Jaroslav Silhavý, at hans hold kom bagud efter en dommerfejl i lørdagens EM-kvartfinale mod Danmark.

Det første danske mål kom efter et hjørnespark, som ifølge ham skulle have været et målspark. Den kendelse var med til at ødelægge tjekkernes plan, og holdet røg ud af slutrunden med et 1-2-nederlag til Kasper Hjulmand og co.