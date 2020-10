Tjekkisk tempomaskine slider sig til forkortet Giro-sejr

Tjekken Josef Cerny (CCC) vil formentlig huske fredagens 19. etape i Giro d'Italia for at have vundet en af sine største sejre i karrieren.

Den tjekkiske mester i enkeltstart var stærkeste mand i et større udbrud og kørte en flot solotriumf i land, men det er starten på etapen, som de fleste cykelfans nok vil huske tydeligt.