Tjekkisk profil havde hellere spillet i København end Baku

Der giver en lang rejse for holdet, men også for de tjekkiske fans, og det er meget begrædeligt, mener midtbanespilleren Antonin Barak.

- Jeg forstår det ikke, og jeg er ikke kommet mig over det endnu, siger Barak ifølge AFP og det tjekkiske medie iSport.cz.

- Måske kunne kampen have været spillet i København. Så ville Danmark være på hjemmebane, men vi ville stadig have masser af tjekkiske fans der, siger han.

Tjekkiet slog søndag Holland med 2-0 i sin ottendedelsfinale foran blandt andre 7000 tjekkiske fans i Budapest.

- Vi er forfærdeligt kede af at skulle til Baku, for i Budapest oplevede vi en ægte EM-atmosfære for første gang. Vi mener, fansene fortjener mere end den ene mulighed, siger Tjekkiets assistenttræner, Jiri Chytry.

Ligesom de danske fans skal de tjekkiske fans også have gang i en lang flyrejse, visa og en negativ PCR-test for at komme til EM i Baku.

- Vi må fokusere på kampen, uanset hvad forholdene er. Det bliver det samme for danskerne, der har endnu længere end os, så det nytter ikke at lade os påvirke af det, siger Barak.

Tjekkiets myndigheder har farvet Aserbajdsjan rød. I Danmark anses Aserbajdsjan som orange i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Det betyder, at alle ikke-nødvendige rejser bliver frarådet til landet.

Det betyder også, at hvis man rejser retur til Danmark fra Aserbajdsjan, så er der som udgangspunkt krav om ti dages karantæne. Færdigvaccinerede og tidligere smittede er dog undtaget fra dette.

Derudover er det muligt at teste sig ud af karantænen ved at blive PCR-testet fire dage efter hjemkomst.