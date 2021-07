Tjekkiets træner: Holdånden er Danmarks EM-stjerne

Det siger Tjekkiets fodboldlandstræner, Jaroslav Silhavý, på et pressemøde forud for lørdagens EM-kvartfinale mellem Tjekkiet og Danmark i Baku.

- Det er et nemt spørgsmål, siger han, da han bliver bedt om at udpege Danmarks vigtigste spiller.

- Det er hele holdet, det er den holdånd, som Danmark viser. De individuelle spillere med Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Yussuf Poulsen og Thomas Delaney er stærke spillere, men Danmarks største styrke er kollektivet, siger træneren.

Han mener, at det kommer tydeligt til udtryk i den måde, Danmark spiller på i kampene. Det danske spil handler ikke om at sætte en specifik spiller i scene, for mål eller chancer kan komme fra alle på det danske hold.

- De har ikke de store stjerner, men et stærkt hold. Danmarks stil minder meget om vores. Så det bliver ikke nemt, siger han.

Kasper Hjulmand har brugt 20 forskellige markspillere under EM, og den tjekkiske landstræner har svært ved at forudsige, hvilke 11 spillere Danmark indleder lørdagens kvartfinale med.

- Vi ved, at Danmark har lavet nogle ændringer i startopstillingen i de seneste kampe.

- Og uanset om Simon Kjær eller Yussuf Poulsen ikke bliver klar til kampen, så har de gode spillere, som kan erstatte dem, siger han.

Jaroslav Silhavý forventer en tæt duel, der meget vel kan blive afgjort af en personlig fejl.

- Vi skal have kvaliteten med i de afgørende situationer, for det bliver små fejl, der kommer til at afgøre kampen til det ene holds fordel.

- Jeg tror, at vi kan fremprovokere danske fejl og udnytte dem. Og så tror jeg også, at dødbolde kan blive et våben for os. Men det bliver små detaljer, der afgør kampen, siger landstræneren.

Lørdagens kvartfinale begynder klokken 20 lokal tid i Baku, hvilket svarer til klokken 18 dansk tid.