Tjekkiets landstræner: Vi kan overraske Danmark

Det siger han, efter at tjekkerne søndag bookede deres plads videre i turneringen ved at slå Holland ud i ottendedelsfinalerne med en sejr på 2-0.

Tjekkiets landstræner, Jaroslav Silhavý, tror på, at holdet har fine muligheder for at slå Danmark ud af EM's kvartfinaler, når de to hold mødes i weekenden i Aserbajdsjans hovedstad, Baku.

- Jeg har ingen ord for det her. Da slutfløjtet nærmede sig, sagde vi til hinanden, at vi gjorde det, siger Silhavý efter kampen.

- Modstanderen var meget stærk, men vi håndterede det fantastisk. Vi var nogle gange sløsede i angrebet, men holdånden vandt igen, tilføjer landstræneren.

Nu venter Danmark på lørdag for tjekkerne, der kvalificerede sig til EM's knockoutfase ved at blive treer i gruppe D.

Og her tror Jaroslav Silhavý på, at Tjekkiet kan levere et godt resultat. Men det kræver, at holdets profiler leverer ligesom mod Holland, siger han.

- Hver eneste kamp har vi brug for et par ekstraordinære præstationer. Det fik vi i dag (søndag) af Tomás Vaclík (Tjekkiets målmand, red.) og Tomas Holes (midtbanespiller, red).

- Jeg tror på, at hvis vi arbejder som et hold, så kan vi overraske Danmark og nå endnu længere, siger den tjekkiske landstræner om den kommende kvartfinale.

Danmark og Tjekkiet møder hinanden lørdag klokken 18 dansk tid.