Tjans som EM-bænkevarmer kommer bag på Jonas Wind

- Personligt havde jeg håbet på mere, det vil jeg ikke lægge skjul på. I og med jeg startede den første kamp mod Finland, så havde jeg ikke set det komme, at jeg ikke skulle spille i de tre næste.

- Men sådan har det været, og de angribere, der har spillet i stedet for mig, har scoret nogle flotte og vigtige mål, siger Jonas Wind.

Han erkender, at det gør ondt at blive bænket.

- Jeg er jo en ambitiøs fodboldspiller, så det er ikke sådan, at det ikke påvirker mig, at jeg ikke spiller. Jeg har en ambition om at være en del af holdet og tage del i det inde på banen.

- Men jeg kan ikke græde over det, for vi er ved en slutrunde, holdet præsterer godt, og vi har nået en kvartfinale. Det nytter ikke, at jeg har hængt med mulen, været skuffet og ikke har kunnet træne ordentligt, hvis der en dag bliver brug for mig, siger Jonas Wind.

Ifølge Kasper Hjulmand er en af årsagerne til Winds degradering fra starter til bænkevarmer, at Mikkel Damsgaard er kommet ind og har grebet chancen.

Damsgaard er god til at binde spillet sammen ved at finde det rum mellem modstandernes forsvar og midtbane. Det er de samme kompetencer, Jonas Wind excellerer i. Derfor vil de to spillere kunne komme i vejen for hinanden, hvis de er på banen samtidig.

- Mod Belgien valgte jeg at skifte system, og jeg ville have Mikkel Damsgaard i spil i et andet system, og det lykkedes fra første fløjt.

- Damsgaard har grebet den chance, det var, og han roder rundt derinde hvor det gør ondt, og hvor Jonas Wind også plejer at operere. Det har kostet lidt for Jonas Wind, siger Kasper Hjulmand.

Jonas Wind accepterer landstrænernes forklaring, men påpeger også, at han sagtens kan spille sammen med Mikkel Damsgaard.

- Jeg synes godt, at mig og Damsgaard kan spille sammen, for det har vi gjort et par gange på ungdomslandsholdene. Han (Hjulmand, red.) har nok følt, at der ikke har været plads til os begge på den måde, som holdet er sat sammen, og det accepterer og respekterer jeg.

- Men det er ikke sådan, at vi ikke kan spille sammen, og det kan også være, at der bliver brug for, at vi gør det i resten af turneringen. Det kan man ikke vide, siger Jonas Wind.

Landstræner Kasper Hjulmand understreger da også, at Jonas Wind sagtens kan komme i spil i lørdagens EM-kvartfinale mod Tjekkiet - eller i potentielt efterfølgende knockoutkampe.

- Det er ikke sådan, at Jonas har spillet sig af holdet mod Finland, for han gjorde det rigtig fint, og jeg kan se på ham, at han er sulten.

- For hvem ved, om der sker noget, så Jonas kommer på banen igen. Han gør, hvad han kan til træning, og han ser fin ud, siger landstræneren.

22-årige Jonas Wind står noteret for tre mål i otte A-landskampe.