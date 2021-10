Tiltrængt sejr styrker troen på redning hos trængte Vejle

Derfor venter der en stor opgave for vejlenserne, hvis holdet skal sikre sig en ny sæson i Superligaen.

Træner Peter Sørensen har flere gange sagt, at han tror på, at hans hold kan redde tilværelsen i Superligaen. Og den tro er naturligvis ikke blevet mindre efter sejren mod FCN.

- Jeg har før sagt, at der fortsat er mange point at spille om. Vi har haft en lang periode, hvor vores afkast har været for ringe, men der er altså også en mulighed for, at en lignende periode kan ramme andre hold i rækken.

- Jeg synes, at der er god grund til at tro, at vi bliver bedre som hold og henter flere point, siger Peter Sørensen

Peter Sørensen er derudover imponeret over, hvor langt holdet er nået efter det grimme 0-6-nederlag til OB lige før den seneste landsholdspause.

- Når man ser på, hvor langt nede vi var efter OB-kampen, så synes jeg faktisk, at vi har startet vores optur nu.

- Vi har ikke været helt dygtige nok i afgørende situationer, og vi har sjældent haft marginalerne med os. Jeg håber, at de renter, der nogle gange følger med point, kan tage form for os.

- Vi skal blive bedre til at opsøge vores held, tage den ekstra løbetur og følge op på vores chancer, for så kan det give resultater, siger Peter Sørensen.

Anfører Jacob Schoop deler cheftrænerens optimisme omkring, at Vejle kan finde vejen over nedrykningsstregen.

- Hvis vi ikke troede på det, så kunne vi lige så godt stoppe med at spille. Der har været større mirakler end, at vi skulle holde os oppe.

- Vi har fortsat syv point op til Viborg, der skal hentes, men vi skal bruge den stærke præstation mod Brøndby og sejren mod FC Nordsjælland som et springbræt til at bygge en stime, siger Vejle-anfører Jacob Schoop.

Vejles næste Superliga-opgave bliver i Parken, hvor FC København venter den 31. oktober.