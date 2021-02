Tilsyn godkender Hollywood-stjerners indtog i fodboldklub

De nuværende ejere af den walisiske klub oplyser fredag, at det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority, har godkendt overtagelsen.

I næste uge skulle de sidste formaliteter falde på plads.

Det er et halvt år siden, at det første gang kom til offentlighedens kendskab, at Reynolds og McElhenney havde kastet deres kærlighed på fodboldklubben, der spiller i den femtebedste engelske række.

I november blev det meldt ud, at overtagelsen var på plads, da de to Hollywood-stjerner var nået til enighed med de hidtidige ejere om et køb.

Det har dog taget Financial Conduct Authority et par måneder at behandle overdragelsen.

I januar donerede Reynolds og McElhenney et beløb, der skulle hjælpe Wrexham gennem transfervinduet.

De to skuespillere har i forbindelse med købet af klubben slået fast, at de ønsker, at Wrexham får international succes.

Siden 2011 og til nu har en fangruppe på mere end 2000 personer ejet 98,6 af aktierne i klubben, der er stiftet i 1864. Wrexham er dermed den ældste fodboldklub i Wales og den tredjeældste i verden.

Ryan Reynolds er blandt andet kendt for sin hovedrolle i filmen "Deadpool". Han har tidligere været gift med skuespilleren Scarlett Johansson. Rob McElhenney står bag tv-serien "It's Always Sunny in Philadelphia".