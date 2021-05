Tilskuerstorm udskyder Premier League-brag i Manchester

- Efter en sikkerhedsbrist på Old Trafford kan vi bekræfte, at kampen Manchester United mod Liverpool ikke begynder 16.30 (17.30, dansk tid, red).

- Sikkerheden for alle på Old Trafford er altafgørende. For nuværende er der ikke noget nyt starttidspunkt. Vi vil opdatere løbende, skriver ligaen.

Det er angiveligt fortsat meningen, at kampen skal afvikles søndag.

Storkampen skal spilles uden tilskuere, men en stor gruppe tilhængere tiltvang sig søndag adgang til stadion og selve banen.

Uden for stadion samlede mange flere sig for at protestere forud for en kamp, der i forvejen tiltrækker sig stor opmærksomhed.

Både fordi det er et opgør mellem to af engelsk fodbolds største rivaler, og fordi kampen kan få afgørende betydning for det engelske mesterskab.

Hvis Manchester United taber, bliver lokalrivalen Manchester City engelsk mester.

Aktionen på Old Trafford er en protest mod Manchester Uniteds klubejer, den amerikanske Glazer-familie.

Utilfredsheden med ejeren har været udbredt, lige siden Glazer-familien købte klubben tilbage i 2005.

Kritikken voksede kraftigt, da den engelske klub sammen med 11 andre storklubber - blandt andre Liverpool - for nylig var med til at stifte en europæisk udbryderliga med navnet Super League.

Efter massive protester valgte Manchester United og en række andre klubber at trække sin deltagelse tilbage. Men det har ikke formildet alle fans.

Den tidligere Manchester United-spiller og nuværende fodboldekspert Gary Neville fastslår, at søndagens protester er en direkte konsekvens af den kontroversielle beslutning.

- Der er en generel mistillid og modvilje mod ejerne, men folk protesterede ikke, før dette skete.

- Glazer-familien gik sammen med en række andre klubejere i dette land bag om ryggen på alle for at kunne stikke af med kronjuvelerne. I dag har vi set folk protestere mod det, siger Gary Neville til Sky Sports.