Tilskuerforsøg i Brøndby mødes med ros og håb om mere

Derbyet var en af i alt tre superligakampe i 29. spillerunde, hvor der var flere end de 500 tilskuere, der ellers maksimalt må være på grund af coronapandemien.

Brøndby-backen Jens Martin Gammelby kunne mærke det, da han eksempelvis snød en FCK-spiller på kanten i første halvleg.

- Det var dejligt at have folk tilbage på stadion. De skabte en hel fantastisk kulisse, selv om der kun var i nærheden af 3000.

- Det gjorde en forskel. Hver gang man tacklede eller lavede noget godt, kunne man høre folk. Det er det, vi savner. I stedet for at det bare er bænken, der råber, siger Gammelby.

Brøndby-træner Niels Frederiksen kunne næsten ikke mærke, at der var langt færre fans end til hjemmekampene før coronapausen.

- Det var helt fantastisk. Det var en fuldstændig ny fornemmelse. Jeg ved godt, at de ikke var så mange. 3000 er ikke 15.000, som det plejede at være.

- Men man kunne bare fornemme stemningen på lægterne, og det var lige før, at det var helt som i gamle dage. Det var rigtigt fint, siger Niels Frederiksen.

Kulturminister Joy Mogensen (S) har været med til at åbne for forsøgene i Superligaen med henblik på at få flere tilskuere på stadion.

Dagen før søndagens Brøndby-kamp fortalte hun, at hun er forsigtig optimist på fodboldens vegne.

- Jeg vil håbe, at vi meget snart kan få åbnet mere op, for det er virkelig modsatrettet at skulle lukke ned. Det er ikke det, der er meningen med kulturen, idrætten og foreningslivet.

- Det er netop meningen, at vi skal ud at møde hinanden. Men det afhænger både af, hvordan de her forsøg forløber samt sygdommens udvikling, siger Joy Mogensen.

Hun henviser til, at der testes flere mennesker i Danmark end tidligere, at mange har en corona-app på telefonen, og at man forsøger at spore, når der er sygdom et sted.

Senere på året er der også planlagt andre store sportsbegivenheder, og håbet er at få åbnet endnu mere.

- Det er noget af det, vi som regering samlet sidder og kigger på løbende.

- Kunne man gøre det på en anden måde til nogle af de store arrangementer i løbet af efteråret? Kunne man dele det endnu mere op, når man sender løbere til maraton af sted i hold.

- Det skal vi diskutere, og vi skal have sundhedsmyndighederne ind over. For det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, understreger kulturministeren.