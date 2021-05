Tilskuere kan vende tilbage til danske sportsarenaer

I den politiske aftale, der blev indgået natten til tirsdag, åbnes der for, at der kan afholdes arrangementer med siddende publikum.

I aftaleteksten henvises der til, at der tages udgangspunkt i de anbefalinger, som en ekspertgruppe præsenterede i en rapport for en måned siden.

Her skrev ekspertgruppen, at det var sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne for tilskuere, hvis arenaerne sektionsopdeles, og der maksimalt lukkes 500 tilskuere ind i hver sektion.

Især håndboldsporten følte sig forbigået, da der senest blev præsenteret en genåbningsplan fra politisk side for to uger siden.

Trods ekspertgruppens anbefalinger valgte man dengang fra politisk side at fastholde de lukkede døre for tilskuere til indendørsarrangementer.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) erklærer sig i en pressemeddelelse tilfreds med aftalen, der lemper på kravene for breddeidrætten.

- Jeg er meget tilfreds med aftalen, og den er god for idrætten, siger Morten Mølholm, direktør i DIF.

- Flere danskere kan nu komme ud og opleve eliteidræt på tilskuerpladserne, og de frivillige kan igen koncentrere deres kræfter om at drive foreningslivet og afvikle sunde og inkluderende breddeaktiviteter, siger han.