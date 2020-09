Tilskuere i røde zoner må se langt efter Tour-målstregen

Ingen tilskuere vil få lov til at stå tæt på start- eller målområderne, nu hvor Tour-feltet bevæger sig ind i de såkaldte røde coronazoner.

Drømmer man om at se favoritterne i Tour de France kæmpe om etapesejrene på målstregen, bliver man nok nødt til at se løbet på sit fjernsyn.

Det oplyser løbsarrangøren ASO.

- Tilgangen bliver fornuftigt nok ligesom i Paris-Nice, siger ASO's generaldirektør, Yann Le Moenner.

Etapeløbet Paris-Nice var i marts det sidste på World Tour-kalenderen, der fik lov at blive afviklet, før cykelsæsonen blev sat på coronapause i næsten fem måneder.

Her måtte tilskuerne ikke komme tættere på end 300 meter fra målstregen og 100 meter fra podiet i startområdet. Formålet er at minimere risikoen for coronasmitte.

Tour de France-feltet bevæger sig nu gennem regioner, som er stemplet som røde zoner. En rød zone defineres ved, at der i løbet af en uge er fundet flere end 50 coronatilfælde per 100.000 indbyggere.

Fredag var der i løbet af de forgangne 24 timer registreret 9406 nye smittetilfælde i Frankrig. Knap 31.000 personer er døde med coronavirus i landet.

13 af 21 etaper af dette års Tour de France er afviklet, og slovenske Primoz Roglic fra Jumbo-Visma-holdet har den gule førertrøje før lørdagens 194 kilometer lange etape, der begynder i Clermont-Ferrand og slutter i Lyon.