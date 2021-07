Tilskuere er point værd i Superligaen

I foråret 2020 skulle vi alle på grund af coronapandemien begynde at holde afstand til hinanden. Det betød, at fodboldfansene blev forvist til en plads foran fjernsynet, og tribunerne i lang tid blev efterladt helt eller delvist tomme.

Betød det så noget, for det der skete på banen? Bliver et fodboldholds præstation påvirket af tilskuernes tilstedeværelse?

Det kunne det tyde på.

Sammenligner man superligaholdenes pointsnit per kamp op til og under coronapandemien, viser tallene, at hjemmeholdene blev dårligere med ingen eller meget få tilskuere til stede, mens udeholdene blev bedre.

Faktisk forsvandt hjemmebanefordelen næsten. Før coronapandemien fik superligaens hjemmehold i gennemsnit 1,6 point per kamp, mens udeholdene fik 1,15. Under coronapandemien - med ingen eller få tilskuere til stede - faldt hjemmeholdenes pointsnit til 1,41, mens udeholdenes steg til 1,31.

Holdenes pointsnit på hjemmebane faldt altså med 0,19 point. Det svarer til tre point over en hel superligasæson i det nuværende turneringsformat. Til gengæld steg det på udebane med 0,16 point per kamp, eller to et halvt point over en hel sæson.

Tallene kommer ikke bag på Anders Bendixen, der er sportspsykolog og tilknyttet Team Danmark.

- Set fra et psykologisk perspektiv giver det meget god mening. Vi snakker om og tror grundlæggende på, at folk præsterer bedre på hjemmebane, hvor vante omgivelser og især tilskuere gør noget positivt ved præstationerne, siger han.

Randers FC er et af de hold, der matcher den generelle tendens i Superligaen. Kronjyderne klarede sig dårligere på hjemmebane med ingen eller få tilskuere til stede - sammenlignet med før corona - og bedre på udebane.

Cheftræner Thomas Thomasberg peger blandt andet på, at Randers i 2020/21-sæsonen for første gang endte i mesterskabsspillet og dermed spillede flere kampe mod topholdene som en del af forklaringen på, hvorfor pointsnittet faldt på hjemmebane.

Men Thomasberg erkender også, at de manglende tilskuere havde en effekt - især på udebane.

- Det har betydet noget for udeholdenes chance for at vinde. Jeg kan huske en sekvens fra Parken, hvor vi fører 2-1 mod FC København med 20-25 minutter tilbage. De rammer stolpen, og det vil normalt udløse et sus fra publikum, der kan være med til at bære dem frem.

- Det kom ikke. Man kunne bare høre, at bolden ramte stolpen, og så blev der spillet videre. Det er så kommet tilbage, i takt med at tilskuerne er vendt tilbage, siger Randers-træneren.

Generelt er eliteatleter meget modtagelige over for påvirkning fra lægterne på både godt og ondt, fortæller Anders Bendixen.

- De fleste eliteatleter vil opleve, at når de har publikum på deres side, så er de i stand til at udsætte træthed og kæmpe med en anden voldsomhed, når det er nødvendigt. Omvendt kan det også give et større forventningspres, men hvis man er i stand til at håndtere det, så ligger der en enorm energikilde i at have tilskuerne i ryggen.

- Det er relativt alment gyldigt, at vi som mennesker bliver påvirket af det eller dem, der er omkring os. Vi løber stærkere, hvis nogen kigger på, eller forsøger at støvsuge bedre, hvis én ser, hvordan vi gør det, siger Bendixen.

Spørgsmål: Men der er vel også nogen, der bliver mere frigjorte af ikke at opleve pres fra tribunerne?

- Ja, det vil der nok, men i denne sammenhæng (superligaholdenes præstationer under coronapandemien, red.), så er det jo ikke fordi, at kampene er foregået i ubemærkethed, bare fordi der ikke har været tilskuere til stede.

- Når Brøndby eksempelvis har spillet hjemme på et tomt Brøndby Stadion, så ved spillerne godt, at dem, der normalt ville være til stede, bare er et andet sted. De ser kampen på fjernsyn, så presset er der stadig, siger sportspsykologen.

Da tilskuerne kom tilbage på lægterne i et større antal under corona skete der tilsyneladende en form for boost-effekt. Superligaholdene - som på grund af coronarestriktionerne kun spillede foran egne fans - klarede sig nu bedre på eget græs, end de gjorde før corona.

I gennemsnit fik de 1,84 point per kamp i egen hule, mens det på udebane faldt til 0,95. De stærkere præstationer på hjemmebane efter tilskuernes tilbagevenden overrasker heller ikke Anders Bendixen.

- Spillerne gik fra at spille på relativt stille stadioner, og så sker der sådan et boost, hvor de tænker "okay, nu er de med os igen".

- Og så er der jo også den skævvridning, at det kun har været hjemmeholdets fans, der har været til stede. Så stimuleringen fra publikum har primært været positiv og rettet mod hjemmeholdet, og det har en effekt på præstationen, siger sportspsykologen.

2021/22-sæsonen i Superligaen fløjtes i gang fredag klokken 19. FC Midtjylland og OB mødes i det første opgør, der spilles i Herning.

I første omgang vil kampene blive afholdt med tilskuere opdelt i sektioner, men fra 1. august kan klubberne fylde tribunerne helt op, ligesom udeholdets fans også må være til stede.