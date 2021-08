Tilskuer-retur booster trængt fodboldbranche

Spillerne skal igen vænne sig til at spille med opbakning og pres fra lægterne, når tilskuerne er tilbage med tifoer, slagsange og romerlys efter alt for mange måneder som ufrivillige sofafans.

Når Europas største fodboldligaer begynder i den kommende weekend, bliver det med en større snert af normalitet over sig, end det har været tilfældet i halvandet år.

Vaccineeffekterne tillader fyldte tribuner i England, Frankrig og Danmark, mens op til halvdelen af sæderne i Tyskland, Spanien og Italien vil være besat.

Med billetpriserne i de respektive lande kan man hurtigt regne sig frem til store millionindtægter, mens også salg i madboder og merchandisebutikker skæpper i kassen.

Men lige så vitalt er det for klubberne, at der nu bliver skabt rammer om fodboldkampene, som tv-stationer og sponsorer fortsat vil investere enorme beløb i.

Det siger Kenneth Cortsen, forsker i sportsøkonomi ved Professionshøjskolen UCN.

- Fans er hele livsnerven i professionel sport og det største aktiv for ligaerne, klubberne, medierne og sponsorer, der investerer i produktet. Det er vitalt for hele fodboldbranchen, at fansene nu vender tilbage.

- Det seneste halvandet år har totaloplevelsen været devalueret uden tilskuere, og der har jo været en diskussion om, hvorvidt tv-rettighedshaverne og sponsorerne har fået det produkt, de har betalt for. Den diskussion lægger man formentlig død nu, siger forskeren.

Han påpeger, at usikkerheden, omkring hvornår man igen har kunnet få folk på stadion, har hængt som en mørk skygge over den professionelle sportsøkonomi.

Men da sportens største kommercielle aftaler typisk er af flere års varighed, er der udsigt til, at klubberne slipper nådigt.

Måske er der ligefrem udsigt til et økonomisk boost, der stiller den professionelle sport bedre end før coronapandemien, når de næste kommercielle aftaler skal forhandles på plads.

- Livesport kan noget, som mange andre underholdningsprodukter ikke kan. Der er noget på spil her og nu, og det giver engagement via sportens drama, uforudsigelighed og følelsesmæssige aspekt. Det vil altid tiltrække tilskuere og seere.

- Jeg tror, at vi vil opleve en eufori efter at komme på stadion i hele fodboldverden i den kommende periode. Spørgsmålet er, hvor lang tid ud i fremtiden den effekt er der.

- Men jeg har svært ved at forestille mig, at værdien på sportsrettigheder, når sporten kan foregå på normale vilkår, skulle være lavere end før pandemien, for corona har også vist, at vi har savnet sport, siger Kenneth Cortsen.

Ser man kun sport på tv, vil totaloplevelsen også blive bedre. For ud over lydrammen til kampen vil man også se mere intense kampe.

Det siger Sunderland-spilleren Lynden Gooch, der i lørdags spillede en hjemmekamp foran 31.549 tilskuere i den tredjebedste engelske række.

- Det føles som en evighed siden, at vi spillede foran så mange fans. Det gav et helt utroligt boost for alle spillere på banen, siger han.

I Parken var der i søndags 300 færre tilskuere end i Sunderland, da rivalerne FC København og Brøndby mødtes.

For første gang siden december 2019 havde begge hold fans på lægterne til rivalkampen. Og perspektiverne i at sejre i en sådan kulisse rækker længere end en sejr foran en snes bolddrenge og journalister, siger FCK-træner Jess Thorup, der fik gåsehud allerede under opvarmningen.

- Fansene fyrede op under kedlerne, og det gav os vinger på banen. Selvtillid er altafgørende i fodbold, og det fik vi ovenpå sådan en sejr, fordi det betyder meget for os, men også for så mange andre mennesker, siger han.