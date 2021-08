Tilfreds banerytter savnede taktisk held og ekstra kræfter

Larsen endte på femtepladsen og var aldrig rigtigt i nærheden af at få mere ædelmetal til sin samling. Men han føler selv, at han var relativt tæt på.

- Jeg havde muligheden, og synes jeg kunne være med blandt de bedste. Det var ikke styrken, jeg manglede. Det var måske lidt erfaring og måske lidt taktisk overskud til at være, hvor jeg gerne ville være.

- Jeg var lidt uheldig, men i forhold til hvordan løbet blev kørt, synes jeg, at jeg gjorde det rigtig godt. Jeg synes, at jeg godt kan være stolt af det, jeg fik ud af det, siger Niklas Larsen.

Den 24-årige vestsjællænder er også en del af det danske 4000-meterhold og var således i aktion i den olympiske velodrom for fjerde dag i træk.

Han vil dog ikke bruge det hårde program som en undskyldning, men det kan være med til at forklare, hvorfor han så ud til at lede lidt efter kræfterne til sidst i de fire omniumdiscipliner.

- Det gør selvfølgelig noget, men der er også nogle af de andre, der har kørt de sidste dage, så jeg ved ikke, om man kan sige det.

- Jeg havde ikke de ekstra kræfter, der skulle til for at få mere ud af det. Det er noget, jeg må arbejde på i fremtiden, konstaterer Niklas Larsen, der erklærer at han har fået "blod på tanden" til også at satse på omnium i fremtiden.

Når han kommer hjem fra OL, skal den spirende landevejskarriere dog have en ny chance.

Larsen har længe været i store holds søgelys og har blandt andet været på træningslejr med Jumbo-Visma. Lige nu er han tilknyttet det norske Uno-X-mandskab, der kører i cykelsportens anden division.

- Jeg skal ud og have noget styrke i benene. Mange af dem, jeg kører mod her, er også gode landevejsryttere. Jeg har ambitioner om at køre godt på landevejen, så der er helt klart også noget at hente, siger Niklas Larsen.

Landstræner Casper Jørgensen vurderer femtepladsen som "godkendt".

Han peger på, at Niklas Larsens forberedelser har lidt under, at han for godt halvandet år siden brækkede anklen under en festlig aften på værtshuset Zwei Grosse Bier Bar i Skive.

Det betød, at han sidste år ikke kom til VM i Berlin, hvor han kunne have samlet værdifuld erfaring.

- Nogle steder kunne man godt se, at det på grund af hans skade er to et halvt år, siden han har kørt et rigtig stort stævne i omnium. Specielt i pointløbet lavede han nogle taktiske fejl.

- Forhåbentlig kommer han ud på landevejen og bliver rigtig stærk ved at køre store løb derude, så jeg tror ikke, det er det sidste, vi har set til ham i denne disciplin, siger Casper Jørgensen.

Briten Matthew Walls vandt foran Campbell Stewart fra New Zealand. Italieneren Elia Viviani byttede OL-guldet fra Rio ud med bronze.