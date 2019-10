Ståle Solbakken havde flere gange den bekymrede mine på, da FC København ude mødte Dynamo Kiev i Europa League. FCK-træneren kunne dog glæde sig over et point til sidst, da opgøret sluttede 1-1.

Tilfreds Ståle tager point med fra Ukraine

FC København kom foran efter halvandet minut, men Dynamo Kiev udlignede. Med 1-1 i Ukraine har FCK dog gode muligheder for at slippe videre fra EL-gruppen.

Det sørgede et point i Ukraine torsdag aften for, da FCK spillede 1-1 mod Dynamo Kiev, efter at en drømmemål bragte københavnerne foran efter halvandet minut.

FC København kan halvvejs inde i gruppespillet i Europa League se positivt på muligheden for at avancere i turneringen.

