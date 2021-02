Tilfreds OB-træner: Fuldt fortjent sejr

Sejren kom efter at være kommet bagud i midten af første halvleg, men overordnet mener OB's cheftræner, at resultatet var fuldt fortjent.

OB gav sig selv en ny åbning på kampen om at komme med i mesterskabsspillet, efter fynboernes sejr på 2-1 over Randers FC søndag.

- Det var et fuldt fortjent resultat set over hele kampens forløb, hvor vi i bund og grund er i kontrol og er i fuld kontrol i hele første halvleg, siger OB-træneren.

OB havde momentum i første halvleg, hvor mandskabet kreerede fine muligheder, hvilket udmøntede sig i en udligning i halvlegens tillægstid, men det skulle have været blevet til mere, mener Jakob Michelsen.

- Selv om vi får smidt en spand kold vand i hovedet ved Randers' føringsmål, så er jeg meget tilfreds med den måde, vi kommer tilbage, og vi skal vel føre ved pausen.

I Randers-lejren er cheftræner Thomas Thomasberg ikke enig i, at sejren til OB var fuldt fortjent.

- Hvis man kigger på anden halvlegs forløb, så kunne det sagtens have gået begge veje. Vi kommer ud med et stærk modsvar set på de skader, vi får i første halvleg, hvor vi i slutningen af kampen ret beset skal have et straffespark, fortæller Thomasberg der ærgrer sig over resultatet.

- Det er en kæmpe bet, fordi vi kunne have lukket top-6 i forhold til OB og næsten også i forhold til andre.

Også målscoren for OB Mart Lieder er godt tilfreds med resultatet og sin første scoring i OB-trøjen.

- Det var en god sejr for holdet, som dog startede uheldigt med Randers' mål, men vi svarer godt igen, og jeg er meget tilfreds med at få scoret efter næsten at have siddet ude i næsten et år, siger OB-angriberen.

Med nederlaget i Odense venter et svært program for Randers-mandskabet for at holde fast i top-6, der blandt andre skal op imod AGF, Brøndby og FC København.

OB møder Sønderjyske, Vejle, Brøndby og AaB i de sidste fire runder.