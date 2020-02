Tilfreds Kragh løb tør for kræfter: Jeg havde ikke mere

Han var med helt fremme i slutfasen, men den danske cykelrytter Søren Kragh Andersen erkender, at kræfterne ikke rakte til at tage sejren i det belgiske brostensløb Omloop Het Nieuwsblad.

- Jeg var bare færdig. Jeg havde ikke mere, konstaterer Søren Kragh Andersen.

Sunweb-rytteren kørte sit første løb i 2020, men han beviste, at forårsformen er på plads.

- Jeg havde det faktisk godt og var godt kørende. Jeg begyndte med at følge nogle angreb, men tænkte, at jeg hellere ville køre selv i stedet for at følge efter hele tiden.

- Vi var en gruppe foran, der begyndte at køre rundt, og pludselig havde vi 20 sekunder. Derfra blev hullet bare større og større, siger han.

Sammen med Stuyven og Lampaert stak han af fra de øvrige udbrydere på stigningen Muur van Geraardsbergen, og trioen fulgtes ad de sidste 15 kilometer.

Men det skrappe selskab viste sig altså lige akkurat at være for stor en mundfuld.

- Jeg havde ingen chance for at køre væk. Jeg kunne mærke, at de to andre var stærke, så jeg tænkte "okay, jeg gambler, og så kan det være, at de også er kolde i spurten."

- Jeg tror, at jeg skulle have sparet lidt på kræfterne inden, men jeg er meget godt tilfreds. Vi kørte et godt cykelløb, siger Søren Kragh Andersen.