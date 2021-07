Tilfreds Jacobsen: Gik nemmere end jeg havde forventet

Landstræner Nikolaj Jacobsen havde svært ved at finde hår i suppen, da han skulle sætte ord på håndboldlandsholdets OL-åbningssejr mod Japan. Nogle brændte chancer i første halvleg var, hvad han kunne komme i tanke om.

Værtsnationen blev således ydmyget med 47-30, og kampen blev reelt afgjort i de første ti minutter, hvor Danmark opbyggede en hurtig føring på otte mål.

- Jeg er meget tilfreds med vores start. Vi viste, at vi var klar fra start. Det gik nemmere, end jeg havde regnet med, og der er ikke meget at sætte en finger på, men det er svært at udlede det store af kampen, siger Nikolaj Jacobsen.

- Japan kunne ikke udfordre os fysisk eller taktisk, men de manglede også deres bedste spiller, der lige er blevet skadet. Jeg havde regnet med mere fra dem, men 9-1 tager pusten fra de fleste. Det en cadeau til os for starten.

Han så samtlige af sine benyttede markspillere score mål. Kun Morten Olsen sad over for at blive helt klar efter sin skade.

- Det ville være dumt at tage chancer med Olsen. Nu får han to dage mere inden kampen på mandag, forklarer landstræneren.

Med de 47 mål slog Danmark scoringsrekord ved et OL, og Henrik Møllgaard havde forventet sig mere modstand fra Japan.

- Jeg synes jo, at Japan er et svært og underligt hold, men vi lykkedes med meget. Det er sjældent, at man vinder så stort, men der er efterhånden ikke meget, der kan overraske mig med vores hold.

- Vi vidste, hvor vigtigt det ville være at åbne godt, og vi var klar til krig fra start. Det gjorde det nemmere, at vi gjorde japanerne kede af det allerede på ti minutter, og det gav os ro, lyder det fra Møllgaard.

Danmark skal i aktion igen på mandag, hvor modstanderen er Egypten, som inden Danmarks kamp åbnede OL med en sejr på 37-31 over Portugal.