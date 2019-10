Tilbagevendt bomber kan blive landsholdets joker

Hvis det kniber med effektiviteten for det danske fodboldlandshold mod Schweiz, har landstræner Åge Hareide et kraftfuldt våben på 193 centimeter at skyde med fra bænken.

- Han er stor, stærk og rigtig dygtig til at placere sig. Vi har set, at Schweiz kan have problemer med indlæg fra siderne, og han er jo en type, som kan udnytte de vilkår. Men vi må se, hvad der bliver brug for, siger Åge Hareide.

Efter at have fået fuld spilletid i sine seneste to kampe for Serie A-klubben Parma melder Andreas Cornelius sig klar til at starte inde, hvis Hareide ønsker det.

Han tillægger det ikke stor vægt, at hans seneste landskamp var i november sidste år mod Irland i Aarhus.

- Jeg tror ikke, at det gør så meget, at jeg ikke har været med siden sidste år. Jeg har været en del af det her hold i mange år, og jeg er gået direkte ind i det.

- Jeg har været med landsholdet en hel masse gange, og spillerne og trænerne kender mig, og jeg kender dem, siger Cornelius.

En væsentlig del af forklaringen på hans lange pause fra landsholdet skal findes i en drilsk lyskeskade, som tog langtid at diagnosticere. Efter at have konsulteret en specialist gennemgik han en operation i april, og nu mærker han intet til skaden.

Han glæder sig over at være tilbage på landsholdet, og han mener, at udtagelsen er en belønning for hård genoptræning og gode præstationer.

- Landsholdet er meget vigtigt for mig. Nogle gange kan det være svært at finde den helt samme fællesskabsfølelse på et klubhold, hvor der er meget udskiftning.

- Jeg har selv skiftet meget rundt, og andre har også skiftet meget. På landsholdet er der ligesom en stamme af spillere, og flere af dem har jeg spillet med, siden jeg var lille. Det giver noget ekstra fællesskab, siger Cornelius.

Hvis Cornelius kommer på banen, er det særligt i de sidste ti minutter, at han kan forvente at få gode vilkår. I årets seks landskampe har Schweiz lukket seks mål ind i kampenes sidste ti minutter. Tre af dem var mod Danmark i Basel i marts.

Åge Hareide er opmærksom på den bizarre statistik, men han satser på at afgøre kampen tidligere.

- Vi har registreret, at de har lukket mål ind til sidst i kampene, og vi har studeret, hvordan de har lukket mål ind.

- Jeg ved for lidt om deres hold til at forklare, hvorfor det er sådan. Og vi skal ikke satse på den periode, vi skal prøve at score på dem tidligere, siger landstræneren.

Kampen begynder klokken 18.