Tilbagevendt FCK-profil vil tage ansvar i forsvaret

Johansson ser frem til at være med til at tage revanche.

- Det er aldrig fedt at sidde ude og se, at det går dårligt for holdet.

- Men jeg synes, det er blevet meget bedre i foråret, hvor holdet virkelig er steppet op, siger Johansson, der dannede stopperduo med Denis Vavro i sin comebackkamp:

- Denis spillede en rigtig god kamp. Han var nem at spille for mig. Jeg kan se potentialet i både Denis og Michael, men det tager tid for nye spillere at falde til i en klub og lære spilsystemet at kende.

FCK-manager Ståle Solbakken er glad for at have 29-årige Johansson tilbage.

- Han var lidt rusten i kampen, men det er også kun menneskeligt. Han havde kun spillet 45 og 60 minutter (for reserveholdet, red) inden denne kamp, så det siger sig selv, at han ikke helt er Beckenbauer endnu.

- Men det var et godt skridt i den rigtige retning.

- Han er vigtig for os, fordi han har mere rutine end de to andre. De har dog også gjort det godt, så vi skal passe på, at vi ikke overbelaster Erik i den kommende periode, siger Solbakken.

Johansson er helt klar på, at han skal ind og være en slags læremester for 24-årige Lüftner og 22-årige Vavro.

- Det glæder mig, at nogen giver udtryk for, at de har savnet mig. Det er en god følelse, at man gerne vil have mig tilbage, så jeg kan bidrage med noget.

- Jeg vil meget gerne hjælpe de to andre endnu bedre ind i systemet. Jeg vil forsøge at snakke med dem, hvis der er ting, de kan gøre bedre.

- Men jeg kan kun gøre så meget. De er også nødt til at lære tingene selv, siger Johansson.