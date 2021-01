Til maj har Israel vaccineret alle sine OL-atleter

- I slutningen af maj 2021 vil alle være fuldt vaccineret mod coronavirus, skriver hun.

På grund af coronapandemien blev de olympiske lege sidste år udsat fra 2020 til 2021.

Men pandemiens udvikling og nye coronavarianter har skabt debat om, hvorvidt den verdensomspændende sportsbegivenhed bør aflyses eller udskydes på ny.

Både arrangørerne og en talsmand fra den japanske regering har dog skudt rygter om aflysning ned og understreget, at man stadig arbejder på at afvikle OL i Japans hovedstad til sommer.

Alle udøvere, der skal deltage i sommerlegene, bliver opfordret til at lade sig vaccinere. Men det bliver ikke et krav, har præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, sagt.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har ved flere lejligheder sagt, at samfundshensyn kommer først, og at forbundet ikke har intentioner om at springe over i vaccinekøen.

OL begynder efter planen 23. juli og slutter 8. august.