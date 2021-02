TikTok-sponsorat skal bringe fansene helt tæt på EM

Uefa og det sociale medie TikTok har indgået et samarbejde, så EM-passionen kan komme rundt blandt fans.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har fredag offentliggjort, at man har indgået et sponsorat med det sociale medie TikTok i forbindelse med sommerens EM-slutrunde i fodbold.

Det skriver Uefa på sin hjemmeside.

TikTok er en kinesisk app, som er et socialt medie til deling af korte videoer, hvor man blandt andet kan mime til sange eller efterligne en dans.

Den er blevet meget udbredt blandt især unge mennesker også i Europa, og Uefa håber, at man med samarbejdet kan bringe fansene endnu tættere på oplevelsen.

Ifølge Uefa er det første gang nogensinde, at man indgår en sponsoraftale med en digital underholdningsplatform.

- Gennem sit partnerskab med Uefa vil TikTok forsøge at cementere sit image som stedet, hvor fodboldfans kan dele deres passion for spillet, skriver Uefa på sin hjemmeside.

- TikTok vil skabe et forum, hvor fans kan følge deres favoritter inden for skabelse af fodboldindhold, dele det bedste TikTok-fodboldindhold og skabe deres egne særlige øjeblikke med reaktioner og jubel under turneringen.

Som en del af aftalen opretter Uefa selv en TikTok-konto, som op til turneringen skal tage fansene med ind omkring klargørelsen af slutrunden.