Tiger Woods inden dyst med NFL-legender: Vi blæser dem ud

Dagen inden søndagens "The Match: Champions for Charity" i Florida, kunne Tiger Woods tilsyneladende ikke stå for fristelsen til at drille Phil Mickelson.

- Når dagen er omme, vil vores hold vinde. Det er kun et spørgsmål om, hvor stor sejren bliver, siger Woods i et interview med Golf Digest, der er lagt på YouTube.

Showkampen vil blive afviklet uden tilskuere, men sendt direkte på tv.

- Bliver det tæt, eller blæser vi dem ud af banen? Vi vil ikke have, at seerne slukker, hvis vi vinder de første ni huller. Det vil ikke være så godt. Så vi vil nøjes med at vinde otte af de første ni. Eller noget i den stil, siger Woods.

Professionel golf ligger på grund af virusudbruddet stille. PGA Touren i USA har været suspenderet siden 12. marts, og European Tour er ligeledes sat på pause.

Derfor er søndagens dyst mellem de to hold over 18 huller en sjælden mulighed for at se direkte sport under viruspandemien.

Woods og tidligere quarterback Peyton Manning, der i 2016 trak sig tilbage efter sin anden sejr i Super Bowl, ser ud til at have de bedste chancer for at vinde.

Den 44-årige Woods er jævnligt gæst på den bane i Florida, hvor der skal spilles, og Peyton Manning har et lidt bedre handicap end Tom Brady.