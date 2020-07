Tiger Woods genstarter rekordjagt efter lockdown

Woods skal slå ud sammen med amerikanske Brooks Koepka og verdensetteren Rory McIlroy.

Det er første gang, at Woods deltager i en turnering siden februar, efter at han har været ude med rygproblemer.

Dermed er den 44-årige golflegende igen klar til at genoptage jagten på sin PGA Tour-sejr nummer 83. Lykkes det, vil han alene have vundet flere PGA-turneringer end nogen anden i historien.

Tiger Woods har vundet Memorial Tournament fem gange, hvilket er flere end nogen andre. Turneringen er en af de mest prestigefyldte på den amerikanske PGA Tour udover de fire majors.

Det var oprindeligt meningen, at tilskuere for første gang siden coronapandemiens start skulle have haft lov til at overvære denne uges PGA-turnering.

Men mandag blev det besluttet, at resten af sæsonen skal spilles uden tilskuere på grund af en genopblussen af smitte i USA. Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til tirsdag dansk tid.