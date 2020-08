Tiger Woods forudser svær majorjagt uden fans

Det er realiteterne forud for weekendens PGA Championship i San Francisco. Og det bliver en udfordring, konstaterer den tidligere verdensetter Tiger Woods.

Amerikaneren trives normalt i et miljø, hvor tusindvis af fans følger ham rundt på en golfbane.

- Jeg ved ikke, om nogen i vores generation nogensinde har spillet uden fans til en major. Det bliver meget anderledes, siger Woods ifølge AFP.

- Men det er fortsat en major. Det er fortsat de bedste spillere i verden. Det forstår vi alle, som er med her, så der vil være rigeligt med energi på konkurrencesiden, siger Woods, der er på jagt efter majortitel nummer 16.

Tidligere på ugen udtalte Woods' tidligere mangeårige caddie Steve Williams, at manglen på fans kunne være en forhindring for Woods.

Ved sidste måneds Memorial Tournament ved Muirfield Village oplevede Woods, hvordan det var at spille golf på højeste niveau uden fans. Woods sluttede på en delt 40.-plads.

- De fire dage ved Muirfield var en smule anderledes, konstaterer Woods.

Ingen danskere er med ved PGA Championship. Her skal amerikanske Brooks Koepka forsøge at vinde turneringen for tredje år i træk.

Det har kun landsmanden Walter Hagen præsteret før. Hagen vandt faktisk fire år i træk fra 1924 til 1927.

- Mit spil føles som at være i god form lige nu. Jeg er tilfreds med måden, jeg slår til bolden, og det lader til, at jeg putter rigtig godt, siger Koepka.