Tiger Woods bliver sin egen træner i nyt comeback-forsøg

Den snart 42-årige amerikaner har valgt at stoppe samarbejdet med Chris Como, som har været hans træner siden 2014. Han har foreløbig ingen planer om at finde en erstatning.

Når golfstjernen Tiger Woods i 2018 skal forsøge at kæmpe sig tilbage til verdenstoppen efter endnu en rygoperation, bliver det med sig selv som træner.

- Siden rygoperationen har jeg arbejdet hårdt på at lære min egen krop og mit golfsving at kende igen. Det har jeg primært gjort ved at føle mig frem og gennem de tidligere års hårde arbejde med Chris.

- Lige nu mener jeg, at det bedste er at fortsætte på egen hånd. Jeg er taknemmelig og har ikke andet end respekt for ham, skriver Tiger Woods på Twitter.

Tiger Woods har i de senere år været slemt plaget af skader og har gennemgået fire rygoperationer.

Siden han begyndte samarbejdet med Chris Como for tre år siden, har han kun deltaget i 12 turneringer på PGA Touren.

Det er endnu uklart, hvilken turnering der bliver Woods' første i 2018.