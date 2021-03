Tiger Woods blev fundet bevidstløs efter bilulykke

Ifølge dokumenterne blev Woods fundet bevidstløs af en unavngiven mand, kort efter at golfstjernen var kørt galt i sin bil om morgenen lokal tid 23. februar.

Indtil nu har det ikke været kendt, at Woods ikke var til at komme i kontakt med.

Manden hørte ulykken og skyndte sig over til den smadrede bil, der var forulykket nær vedkommendes hjem i en forstad til Los Angeles.

Han forsøgte at tale til den 45-årige sportsudøver, men fik ikke noget svar. Han opdagede, at Woods' ansigt og hage var dækket af blod.

Da redningsmandskabet ankom til ulykkesstedet, var Woods kommet til bevidsthed, og myndighederne beskrev ham som "rolig og klar".

Af dokumenterne fremgår det imidlertid også, at Woods ikke kunne huske at have kørt bilen. Det måtte myndighederne fortælle ham.

Efter ulykken gennemgik han en omfattende operation i sit højre ben, hvor han blandt andet fik indsat et marvsøm i skinnebenet.

Derudover blev hans højre fod og ankel stabiliseret med en kombination af skruer og nåle.

Han er efter ulykken blevet hyldet af golfspillere og andre sportsstjerner verden over.

I sidste uge valgte mange af deltagerne i turneringen World Golf Championship i Florida at spille i sorte bukser og rød trøje for at hylde Tiger Woods.

Gestussen fik Tiger Woods til tasterne på Twitter.

- Det er svært at forklare, hvor rørende det var, da jeg tændte fjernsynet og så alle de røde trøjer, skrev Woods.

Med i alt 15 sejre i de fire majorturneringer og en delt førsteplads på listen over spillere med flest sejre på PGA Tour er han et af sportens største navne nogensinde.