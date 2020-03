Tidligere verdensetter i golf melder afbud til OL i Tokyo

Han er den første højtplacerede golfspiller, som melder afbud til OL.

Han meldte også afbud til OL i Rio i 2016 på grund af bekymringer vedrørende zikavirus.

Den 35-årige golfspillers beslutning kommer, mens resten af sportsverdenen forsøger at finde fodfæste i forhold til udbruddet af coronavirus.

Sygdommen har resulteret i stribevis af aflyste og udskudte begivenheder.

David Winkle, som repræsenterer Johnson, uddyber beslutningen:

- Man kan bare ikke gøre det hele med en meget stram turneringsplan, siger Winkle til amerikanske ESPN.

- Dustin og andre lærte meget om dem selv og det, der fungerer for dem, sidste år, så jeg bifalder, at han ikke kører for hårdt på og styrer efter sine personlige prioriteter.

Winkle siger, at Johnson i stedet har fokus på slutspillet i den lukrative FedEx Cup.

Den begynder, 11 dage efter at den olympiske golfturnering er færdig.