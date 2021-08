Tidligere topscorer lander kontrakt i Vejle Boldklub

Den brasilianske angriber Dominic Vinicius har således underskrevet en kontrakt med superligaklubben efter at have trænet med i de seneste uger.

Vejle Boldklub tilbød 26-årige Vinicius et sted at spille sig i form, og det er gået godt, fortæller teknisk chef Johan Sandahl til klubbens hjemmeside.

- Dominic har vist gode fremskridt siden sin tilbagekomst. Hans tilgang til sin træning har været top professionel, og han har fra begyndelsen af arbejdet målrettet, ydmygt og ærgerrigt.

- Vi har oplevet en spiller, som virkelig gerne vil betale tilbage for den gestus og den tillid, vi har vist ham. Nu er Dominic tilbage i VB's førsteholdstrup, og selv om vi stadig skal være tålmodige, har vi selvfølgelig en klar forventning om, at Dominic kan tilføre holdet noget kvalitet, siger Sandahl.

Dominic Vinicius blev med 15 kasser 1. division topscorer i 2016/17-sæsonen. I den efterfølgende sæson fortsatte han med at lyne, og efter nytår blev han solgt til kinesiske Beijing BSU.

Efter et lidt uforløst ophold forlod han den kinesiske klub i oktober 2020 og har været klubløs siden da.

Ved sin afsked med Vejle Boldklub havde Vinicius udviklet sig til en stor stjerne bland traditionsklubbens kræsne fans, og han har ikke glemt sin tidligere klub.

- Jeg er dybt taknemmelig for den tillid, Vejle endnu engang har vist mig. Klubben troede på mig, da jeg kom til hertil første gang, og det gør den stadig.

- Jeg har været igennem et hårdt skadesforløb, men jeg knokler hver dag for at vise klubben og ikke mindst klubbens mange fans, at jeg stadig kan gøre en forskel og være en kampafgørende spiller for Vejle Boldklub.

- Der venter et hårdt stykke arbejde forude, men jeg ved, at der venter gode tider med flot spil og flotte mål, ligesom da jeg var her sidst, siger Dominic Vinicius.

Det fremgår ikke, hvor lang en aftale brasilianeren har underskrevet.

Nu skal han overbevise klubbens spritnye træner, Peter Sørensen, om at han skal have spilletid i Superligaen.